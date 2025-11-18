I concerti della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario proseguono con “L’Apothéos de Lully”

È in programma per domenica 23 novembre il terzo appuntamento con la rassegna “Concerti d’autunno” della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario: in scena “L’Apothéos de Lully”. Appuntamento alle 18.00 nell’oratorio domestico dell’Addolorata nel convento dei padri rosminiani al Sacro Monte Calvario di Domodossola.
Protagonist della serata Laura Nudo al flauto traversiere, Francesco Facchini al violino, Alessia Travaglini alla viola da gamba e Gian Luca Rovelli al clavicembalo. L’ensemble, con strumenti antichi, proporrà l’esecuzione integrale della composizione di François Couperin (1668-1733), nel terzo centenario della sua creazione.
L’attività concertistica della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario è sostenuta dall’istituto della Carità padri rosminiani, dall’ente di gestione dei Sacri Monti, dalla parrocchia di Calice, con la Fondazione Comunitaria del Vco, la Fondazione Crt e la città di Domodossola.