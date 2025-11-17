La grande danza torna a La Fabbrica: in scena "Lo schiaccianoci"

La grande danza torna sul palco del teatro La Fabbrica di Villadossola: venerdì 21 novembre alle 20.30 va in scena “Lo schiaccianoci”, spettacolo natalizio per eccellenza, in una nuova e originale versione del Balletto di Milano, ispirata all’Art Déco.

Scenografie sontuose in blu e oro, costumi ispirati agli anni ’20 e atmosfere da sogno rendono ogni scena un dipinto vivente. Tra danze leggere, battaglie fiabesche e paesaggi innevati, la coreografia incanta grandi e piccoli. Drosselmeier, personaggio misterioso e affascinante, guida Clara in un viaggio tra realtà e immaginazione. Il celebre “Valzer dei fiori” e il “Grand pas de deux” coronano uno spettacolo carico di grazia ed emozione.

Questa versione de "Lo Schiaccianoci" non è solo danza, ma un’esperienza immersiva e visivamente straordinaria, un omaggio alla bellezza, alla fantasia e allo spirito natalizio. Per chi sogna un Natale elegante, magico e senza tempo.

I danzatori del Balletto di Milano interpretano le musiche di Tchaikovsky con coreografie di Federico Veratti e scenografie di Marco Pesta.