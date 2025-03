Il Cinema Corso ti aspetta per una settimana di grandi emozioni sul grande schermo

La settimana cinematografica del Cinema Corso si accende con tre grandi titoli che accontenteranno tutti i gusti, dall’azione pura alla commedia romantica, fino a un’anteprima nazionale da non perdere.

NELLA TANA DEI LUPI 2: PANTERA

Torna Gerard Butler nei panni di Big Nick O’Brien, l’agente della squadra speciale anticrimine, nel sequel attesissimo Nella Tana dei Lupi 2: Pantera, diretto da Christian Gudegast.

Dopo essere stato sospeso dal dipartimento di Los Angeles e abbandonato dalla moglie, Big Nick non ha smesso di inseguire Donnie (O’Shea Jackson Jr.), l’autore della rapina alla Federal Reserve Bank. Questa volta la caccia si sposta in Europa, dove Donnie si è unito alla temibile Panther Crew, capitanata dalla spietata Jovanna (Evin Ahmad), per un colpo leggendario: il furto di diamanti più audace di sempre al World Diamond Center di Nizza.

Ma la partita prende una piega inaspettata, quando Big Nick decide di offrire a Donnie un aiuto sorprendente…

Orari proiezioni:

Giovedì 6 marzo – ore 20:30

Venerdì 7 marzo – ore 20:30

Sabato 8 marzo – ore 20:30

Domenica 9 marzo – ore 20:30

Lunedì 10 marzo – ore 20:30





FOLLEMENTE – PRIMA VISIONE NAZIONALE

Paolo Genovese torna al cinema con una commedia romantica originale e sorprendente!

Follemente racconta di un primo appuntamento molto speciale, che diventa un viaggio nelle menti dei due protagonisti: tra razionalità e follia, romanticismo e istinto, i loro pensieri più intimi prendono vita e li accompagnano in una serata piena di colpi di scena.

Un gioco psicologico brillante e profondo, che mette in scena la bellezza e il caos della mente umana.

Orari proiezioni:

Giovedì 6 marzo – ore 20:30

Venerdì 7 marzo – ore 20:30

Sabato 8 marzo – ore 18:00 e 20:30

Domenica 9 marzo – ore 18:00 e 20:30

Lunedì 10 marzo – ore 20:30





BRIDGET JONES: UN AMORE DI RAGAZZO

La regina della commedia romantica è tornata!

Renée Zellweger veste nuovamente i panni dell’amatissima Bridget Jones nel quarto capitolo della saga, diretto da Michael Morris e tratto dal romanzo di Helen Fielding.

Con un cast stellare che include Hugh Grant, Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall, Isla Fisher e molte altre sorprese, Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo promette risate, emozioni e tanto romanticismo.

Orari proiezioni:

Venerdì 7 marzo – ore 18:30

Sabato 8 marzo – ore 18:30

Domenica 9 marzo – ore 18:30