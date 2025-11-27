Unione Industriale Vco accoglie i tre nuovi Maestri del Lavoro

Venerdì 21 novembre nel prestigioso salone dall’Unione Industriale del Vco, i tre Maestri del Lavoro della provincia del Vco decorati nel 2025 sono stati ricevuti dal presidente dell’Unione Industriale Fausto Milanesi, dal coordinatore direzionale Davide Sala, dall’assessore omunale di Verbania Massimo Manzini, dal sindaco di Omegna Daniele Berio e dal direttore operativo della ditta Alessi Giancarlo Chirulli. All’incontro hanno presenziato il console provinciale di Novara-Vco e regionale dei Maestri del Lavoro, Ubaldo Uberti, il viceconsole per il Vco Giuseppe Gesù, il segretario provinciale Salvatore Siccità e la regretaria regionale Maria Rita Corradino.

Il segretario provinciale ha letto un breve curriculum di ciascuno e loro stessi hanno relazionato e commentato l’esperienza lavorativa. In ogni loro racconto è emersa la passione e la dedizione spesi nel corso dei tanti anni di lavoro e la voglia di trasmettere l’esperienza maturata ai giovani, doti salienti per un Maestro del Lavoro. Questi i neo insigniti del 2025:

Paola Bellotti di Borgomezzavalle, in servizio presso Banca Nazionale del Lavoro Gruppo Bnp Paribas di Assago con 36 anni di anzianità aziendale;

Franca Ferrini di Casale Corte Cerro, in servizio presso Alessi di Omegna con38 anni di anzianità aziendale;

Corrado Merla di Omegna, in pensione dalla ditta Giacomini di Casale Corte Cerro con 43 anni di anzianità aziendale. Il Maestro Merla ha avuto la fortuna di essere stato estratto, come da regolamento della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, a rappresentare il Piemonte, assieme ad un altro Maestro di Alessandria, per ricevere l’onorificenza “Stella al Merito del Lavoro” al Quirinale alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone.