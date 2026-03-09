Controlli nel fine settimana, cinque patenti ritirate nel Vco

Fine settimana di controlli serrati, da parte dei carabinieri del comando provinciale di Verbania, per il contrasto alla guida sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Nel corso del weekend, sono stati denunciati cinque automobilisti, con conseguente ritiro della patente di guida.

In particolare, tre episodi si sono verificati a Verbania, dove i carabinieri hanno fermato altrettanti conducenti: una donna di 30 anni con un tasso alcolemico di 1,99 g/l, un valore di quasi quattro volte superiore al limite legale; un uomo di 35 anni, alla guida con un tasso pari a 1 g/l; un uomo di 37 anni con tasso alcolemico di 1,08 g/l.

In Ossola, invece, due automobilisti sono stati segnalati all’autorità giudiziaria dopo essere stati fermati entrambi a Vogogna: un 61enne si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test, mentre un ragazzo di 22 anni è risultati positivo con un valore pari a 1 g/l.

I servizi dell'Arma, mirati a reprimere le condotte di guida pericolose e a incrementare la sicurezza dei cittadini, proseguiranno regolarmente su tutto il territorio della provincia.