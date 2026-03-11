Servizio Civile Universale: 36 posti disponibili nel Vco

Sono aperte le candidature per il bando del Servizio Civile Universale 2026, un’importante opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano impegnarsi in attività a servizio della comunità e del territorio.

Nel Verbano Cusio Ossola sono disponibili 36 posti, distribuiti tra enti pubblici e realtà del terzo settore che ospiteranno i volontari nei diversi progetti. I giovani interessati potranno scegliere tra quattro aree tematiche: assistenza, educazione e promozione culturale, paesaggistica e ambientale, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana e patrimonio storico, artistico e culturale.

È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto, utilizzando la piattaforma online del Dipartimento all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it e accedendo tramite le proprie credenziali Spid o Cie. Per informazioni dettagliate sui progetti e per ricevere supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare lo staff della Cooperativa Aurive scrivendo all’indirizzo serviziocivile@aurive.it. Il termine per presentare la candidatura è fissato alle ore 14 di mercoledì 8 aprile. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.