mercoledì 11 marzo
Servizio Civile Universale: 36 posti disponibili nel Vco
Servizio Civile Universale: 36 posti disponibili nel Vco
Leggi le ultime di: Attualità
 / Attualità

Attualità | 11 marzo 2026, 08:15

Servizio Civile Universale: 36 posti disponibili nel Vco

Opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni nei progetti di enti pubblici e del terzo settore. Domande entro l’8 aprile

Servizio Civile Universale: 36 posti disponibili nel Vco

Sono aperte le candidature per il bando del Servizio Civile Universale 2026, un’importante opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano impegnarsi in attività a servizio della comunità e del territorio.

Nel Verbano Cusio Ossola sono disponibili 36 posti, distribuiti tra enti pubblici e realtà del terzo settore che ospiteranno i volontari nei diversi progetti. I giovani interessati potranno scegliere tra quattro aree tematiche: assistenza, educazione e promozione culturale, paesaggistica e ambientale, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana e patrimonio storico, artistico e culturale.

È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto, utilizzando la piattaforma online del Dipartimento all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it e accedendo tramite le proprie credenziali Spid o Cie. Per informazioni dettagliate sui progetti e per ricevere supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare lo staff della Cooperativa Aurive scrivendo all’indirizzo serviziocivile@aurive.it. Il termine per presentare la candidatura è fissato alle ore 14 di mercoledì 8 aprile. Maggiori informazioni sul sito ufficiale

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore