Impianti sciistici, a rischio il finanziamento ministeriale anche per la Piana di Vigezzo

C’è anche Vigezzo&Friends, società che gestisce gli impianti della Piana di Vigezzo, tra le località sciistiche ossolane che hanno presentato domanda per ottenere un finanziamento da parte del ministero del turismo. Finanziamento che, stando alla graduatoria pubblicata nei giorni scorsi, potrebbe non arrivare. La società vigezzina aveva presentato due diversi progetti, che si trovano al 57° e 78° posto della graduatoria; attualmente, però, i fondi stanziati dal ministero (180 milioni) dovrebbero essere sufficienti per finanziare solo una ventina di progetti.

“Siamo ancora in attesa della comunicazione ufficiale dei progetti finanziati - le parole di Luca Mantovani, amministratore delegato di Vigezzo&Friends -. La delusione c’è, ma a rischiare di rimanere esclusa non è solo l’Ossola: è evidente che non ci sono abbastanza fondi per tutti, nonostante i progetti presentati siano buoni. Ci sarà da capire quali sono i criteri di valutazione e assegnazione dei contributi”.

La società vigezzina aveva presentato due progetti per la revisione generale della cabinovia e per la realizzazione di due nuove seggiovie e di un bacino per l’innevamento.