A Crevoladossola inaugurata la mostra collettiva “Amici del Colore”

Ha registrato un’ottima partecipazione l’inaugurazione della mostra di pittura “Amici del Colore”, promossa dalla Pro Loco Valdossola in collaborazione con l’omonimo gruppo artistico e ospitata negli spazi dell’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola. L’apertura ufficiale si è tenuta sabato 15 novembre, alla presenza di numerosi visitatori, artisti e rappresentanti delle istituzioni.

La collettiva riunisce le opere di otto autori — Antonella Umericelli, Bruno Prandini, Giovanni Mattarocchia, Lucrezia Iiriti, Moreno Ruggeri, Patrizia Milesi, Renata Negra e Gianluigi Porrini — offrendo al pubblico un percorso tra linguaggi pittorici diversi, accomunati da un forte legame con il territorio e con la ricerca personale di ciascun artista.

L’evento è stato aperto da Alessia Ferraris della Pro Loco Valdossola, che ha illustrato il progetto espositivo e presentato i profili degli artisti. Particolarmente seguito anche l’intervento critico della professoressa Silvana Pirazzi: la sua analisi, attenta ai temi e alle scelte cromatiche dei singoli pittori, ha fornito al pubblico una chiave di lettura approfondita delle opere e del loro contesto.

Sono intervenuti inoltre il presidente della Pro Loco Valdossola, Giuseppe Girondino, e il presidente provinciale Endas, Moreno Bossone, ente patrocinatore della mostra. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di iniziative culturali capaci di coinvolgere la comunità e valorizzare la creatività locale, auspicando un crescente coinvolgimento di scuole e giovani artisti.