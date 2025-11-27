Soccorso Alpino, esercitazione di scarico degli impianti nelle stazioni sciistiche dell'Ossola FOTO E VIDEO

Come ogni anno, ad inizio stagione sciistica, i volontari del Soccorso Alpino insieme al personale dipendente della stazione sciistica di Domobianca e con il Soccorso Alpino della guardia di finanza, hanno oggi effettuato un esercitazione di scarico impianti.

Con questa esercitazione, si mettono a punto le procedure di scarico, individuando le migliori manovre da eseguire al fine di ottimizzare i tempi di risposta e scarico linea. Questa esercitazione si è svolta sotto gli attenti occhi degli ingegneri dell'Anfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) che, cronometrando i tempi di evacuazione, possono certificare la regolarità dell’impianto. Nei giorni scorsi le stesse attività si sono svolte sugli impianti di San Domenico.

https://www.youtube.com/shorts/-zMPzk4wQSM