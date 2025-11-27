 / Attualità

Attualità | 27 novembre 2025, 18:05

Soccorso Alpino, esercitazione di scarico degli impianti nelle stazioni sciistiche dell'Ossola FOTO E VIDEO

I volontari hanno messo a punto le procedure con test effettuati a Domobianca e San Domenico

Come ogni anno, ad inizio stagione sciistica, i volontari del Soccorso Alpino insieme al personale dipendente della stazione sciistica di Domobianca e con il Soccorso Alpino della guardia di finanza, hanno oggi effettuato un esercitazione di scarico impianti.

Con questa esercitazione, si mettono a punto le procedure di scarico, individuando le migliori manovre da eseguire al fine di ottimizzare i tempi di risposta e scarico linea. Questa esercitazione si è svolta sotto gli attenti occhi degli ingegneri dell'Anfisa  (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) che, cronometrando i tempi di evacuazione, possono certificare la regolarità dell’impianto. Nei giorni scorsi le stesse attività si sono svolte sugli impianti di San Domenico.

https://www.youtube.com/shorts/-zMPzk4wQSM

Comunicato Stampa Soccorso Alpino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore