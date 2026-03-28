Le previsioni meteo per il fine settimana

L'allontanamento verso sud-est del minimo che ha interessato il nord Italia negli scorsi giorni consente una generale attenuazione della ventilazione sulla regione con l'eccezione dei settori più orientali. "Oggi - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - una temporanea espansione di un promontorio anticiclonico di matrice atlantica mantiene cieli sereni o velati fino al primo pomeriggio, quando una nuova saccatura in discesa dall'Europa centrale causerà un deciso aumento della copertura nuvolosa. Da tale saccatura, nella notte tra sabato e domenica, si isola un minimo di pressione che transita velocemente dalle coste francesi verso il Nordafrica, favorendo temporanei nuovi rinforzi della ventilazione e deboli precipitazioni sul Piemonte occidentale con quota neve sui 1000-1100 m; ampi rasserenamenti già dal primo pomeriggio. Nuova intensificazione dei venti con deboli nevicate sulle creste di confine lunedì"

SABATO 28 MARZO 2026

Nuvolosità: al mattino cielo sereno o velato. Nel corso del pomeriggio graduale aumento della copertura da ovest per nubi alte e medie, fino ad avere cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su tutta la regione a fine giornata. Precipitazioni: assenti, salvo possibili deboli nevicate dalla tarda serata sulle creste alpine di confine. Zero termico: in aumento fino al pomeriggio sui 2100-2300 m. Generale nuovo calo in serata sui 1700-1800 m su pianure e Appennino e sui 1400-1600 m sulle Alpi. Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali in montagna, deboli variabili in pianura. Dalla sera rinforzi sulla zona dei laghi con foehn in locale nuova estensione alle pianure.

DOMENICA 29 MARZO 2026

Nuvolosità: al mattino in prevalenza nuvoloso con nubi più compatte a ridosso dei settori alpini; schiarite via via più ampie nella seconda parte della giornata fino ad avere cielo poco nuvoloso o velato in pianura e irregolarmente nuvoloso sui rilievi. Precipitazioni: dalla notte deboli precipitazioni sui rilievi occidentali e sudoccidentali con possibili sconfinamenti sulle aree pianeggianti del Cuneese, con quota neve sui 1000-1100 m. Esaurimento dei fenomeni nel corso della mattinata. Zero termico: in temporaneo calo al mattino a sud-ovest fino ai 1300-1500 m; stabile altrove, sui 1700-1800 m in pianura e sui 1400-1600 m sulle Alpi. Venti: da nord-est sulle Alpi, moderati o forti al primo mattino in successiva attenuazione e rotazione da nord dal pomeriggio; moderati settentrionali in Appennino; deboli variabili altrove, salvo rinforzi moderati e persistenti in Valle Ossola e sulla zona dei laghi.