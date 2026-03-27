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Attualità | 27 marzo 2026, 15:45

Memorial Petrulli cambia volto: al Pala Cipir una giornata dedicata all’inclusione

Sabato 28 marzo “This-ability day” tra sport, laboratori e incontri con atleti paralimpici

Memorial Petrulli cambia volto: al Pala Cipir una giornata dedicata all’inclusione

Si rinnova completamente il Memorial Petrulli, l’appuntamento promosso dal Gsh Sempione ’82 per ricordare il suo fondatore. Quest’anno l’iniziativa cambia formula, sede e periodo: niente più appuntamento allo stadio Boroli nel mese di maggio, ma un evento anticipato a sabato 28 marzo al Pala Cipir.

A partire dalle 9.30, con ingresso libero, andrà in scena “This-ability day: ascolto, gioco e imparo”, una giornata pensata per favorire la condivisione e la sensibilizzazione sul tema dell’inclusione. Il programma prevede attività laboratoriali, momenti di confronto con atleti e protagonisti del mondo paralimpico, oltre a una mostra fotografica dedicata.

Non mancheranno anche momenti più dinamici, come le esibizioni di basket in carrozzina che vedranno coinvolti, in maniera partecipata, anche amministratori e rappresentanti delle istituzioni locali.

Per gli studenti delle scuole che hanno aderito al concorso “A scuola di fantasia” sarà inoltre un’occasione per conoscere da vicino il lavoro svolto quotidianamente dall’associazione, tra sport, impegno sociale e promozione dei valori dell’inclusione.

Redazione

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