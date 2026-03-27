Collegiata, questa sera l'inaugurazione dei nuovi affreschi

Questa sera, venerdì 27 marzo, sarà inaugurato il restauro della navata centrale della collegiata dei Santi Gervaso e Protaso a Domodossola. L’inaugurazione si terrà alle 21, segnando la conclusione dei lavori principali e l’avvio di una nuova fase per la parrocchia.

Da domani, sabato 28 marzo, le messe torneranno a essere celebrate regolarmente nella collegiata, con due funzioni nel pomeriggio alle 16 e alle 18, prima del ritorno al consueto orario parrocchiale nei giorni successivi.

Per la Domenica delle Palme, le celebrazioni inizieranno alle 10 nella collegiata con la benedizione degli ulivi, seguita dalla processione verso la Cappuccina, dove alle 10:30 si terrà la messa.