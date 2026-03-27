 / Attualità

Attualità | 27 marzo 2026, 17:21

Neve e vento in quota, attenzione al rischio valanghe nel weekend

Domenica peggioramento con nuovi accumuli: pericolo marcato, invito alla prudenza

Neve e vento in quota, attenzione al rischio valanghe nel weekend

L'ultima settimana ha visto ancora alcune deboli precipitazioni nevose anche fino a quote di bassa montagna, associate e seguite da venti forti-tempestosi in quota.

Oltre i 2000-2200m di quota, il manto ancora a debole coesione asciutto sui versanti in ombra è stato rimaneggiato grazie anche alle basse temperature registrate a partire dal pomeriggio di mercoledì, formando localmente nuovi accumuli in parte ancora instabili.

Sabato 28 marzo condizioni meteo piuttosto stabili. 

Per domenica 29 marzo sono previste nuove deboli precipitazioni sui rilievi sud-occidentali, associate nuovamente a venti anche forti che causeranno la formazione di nuovi accumuli da vento. Aumento del pericolo valanghe su Cozie Sud e Alpi Marittime che raggiungerà il grado 3-Marcato in quota; 2-Moderato in quota sui restanti settori.

Per questo vi invitiamo a consultare gli approfondimenti e gli aggiornamenti del bollettino valanghe, del blog Aineva e del bollettino meteorologico prima delle vostre escursioni.

 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore