Neve di primavera: in Ossola si scia ancora

La stagione sciistica in Ossola non è ancora pronta a chiudere i battenti. Le nevicate degli ultimi giorni hanno portato nuovi centimetri di neve fresca in quota, migliorando le condizioni delle piste e offrendo un vero assaggio di “Neve di primavera”, ideale per chi vuole approfittare di un fine settimana sulla neve prima del cambio definitivo di stagione.

Tutte le stazioni del territorio confermano le aperture per questo fine settimana.

A Domobianca 365 l’offerta resta completa: tutti gli impianti sono aperti (8 su 8) e in quota si registrano circa 80 centimetri di neve. L’unica limitazione riguarda il rientro al parcheggio, che risulta chiuso, ma per il resto il comprensorio è pienamente operativo.

Anche alla Piana di Vigezzo si scia regolarmente. La cabinovia sarà aperta ma con orario ridotto: corse ininterrotte dalle 9 alle 10, poi corse ogni ora fino alle 15, e infine di nuovo ininterrottamente dalle 15.30 alle 16.30. Sul fronte piste, risultano aperte tutte tranne la Trubbio, mantenendo quindi un’ampia possibilità di scelta per sciatori e famiglie.

Buone notizie anche per chi frequenta l’alta valle: sabato 28 marzo riaprono Val Formazza e Alpe Cheggio, due mete particolarmente apprezzate per la loro dimensione più tranquilla e per il contesto naturale.

A San Domenico, dopo la chiusura di venerdì causata dal forte vento, da sabato 28 si torna a sciare regolarmente. La stazione annuncia però un cambio di programmazione: da lunedì gli impianti resteranno chiusi nei giorni feriali, mentre saranno aperti solo nel weekend (sabato e domenica) e nei giorni festivi, con calendario confermato fino al 19 aprile.

Tanta la neve anche in alta Val Formazza, dove le pista da fondo di Riale sarà aperta per accogliere gli appassionati degli sci stretti e delle passeggiate con le ciaspole.

A Macugnaga, dove non si può praticare sci da discesa, c'è comunque tanta neve e gli appassionati di sci alpinismo, ciaspole e passeggiate potranno divertirsi.

Infine, buttando un occhio sul Verbano, anche sul Mottarone sono previsti impianti aperti per il fine settimana: sabato 28 e domenica 29 marzo saranno in funzione gli impianti baby e Selva, pensati soprattutto per principianti e famiglie.

Con neve fresca appena caduta e giornate più lunghe, oltre a previsioni soleggiate, le montagne ossolane si preparano quindi a vivere un ultimo weekend di marzo all’insegna della neve di primavera, tra sci, relax, il sole tiepido e panorami che iniziano già a profumare di bella stagione.