"Leggimi forte": a Crevoladossola un corso di lettura ad alta voce

Il comune di Crevoladossola promuove, nell’ambito del progetto “Ri-cucire una comunità: cultura, sport e gioco” finanziato da Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Vco, “Leggimi forte”, un corso di formazione alla lettura ad alta voce.

Il corso, gratuito, si rivolge a tutti coloro che abbiano voglia di mettersi in gioco per stimolare l’immaginario e dal voce ai libri. Il laboratorio è condotto dall’attrice, regista e formatrice Anna Fascendini e si svolge il 3, 10 e 18 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 presso la scuola primaria di Preglia. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 349 5755937 oppure l’indirizzo anna.fascendinigmail.com.