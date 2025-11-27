Tiziano Leonardi presenta il suo nuovo libro "Topografia delle dimenticanze"

Venerdì 28 novembre alle 18.00 la libreria Grossi di Domodossola ospita la presentazione di “Topografia delle dimenticanze”, il nuovo libro di Tiziano Leonardi, autore di Montecrestese, edito da Zona 42. Il romanzo racconta le vicende di tre diversi personaggi, Sebastiano, Carmen e Davide, le cui avventure si snodano tra l’Ossola, il Portogallo e terre sconosciute.
In Breve
giovedì 27 novembre
martedì 25 novembre
domenica 23 novembre
venerdì 21 novembre
giovedì 20 novembre
martedì 18 novembre
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?