 / Cultura

Cultura | 27 novembre 2025, 14:05

Tiziano Leonardi presenta il suo nuovo libro "Topografia delle dimenticanze"

Appuntamento il 28 novembre alla libreria Grossi di Domodossola

Tiziano Leonardi presenta il suo nuovo libro &quot;Topografia delle dimenticanze&quot;

Venerdì 28 novembre alle 18.00 la libreria Grossi di Domodossola ospita la presentazione di “Topografia delle dimenticanze”, il nuovo libro di Tiziano Leonardi, autore di Montecrestese, edito da Zona 42. Il romanzo racconta le vicende di tre diversi personaggi, Sebastiano, Carmen e Davide, le cui avventure si snodano tra l’Ossola, il Portogallo e terre sconosciute.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore