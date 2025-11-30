"Tra Italia e Svizzera": le opere di Carlo Bossone arrivano oltre confine

Prosegue la mostra “Tra Italia e Svizzera. Pittura di confine”, allestita presso l’Atelier Carlo Bossone a Domodossola. L’esposizione, inaugurata a settembre, rimarrà visitabile fino al 18 gennaio 2026 e propone una serie di opere realizzate dal maestro Carlo Bossone nella vicina Svizzera, e in particolare in Val Vaira.

Questa esposizione tratta alcuni dei molti dipinti che il maestro ha prodotto in terra elvetica e fa parte di un progetto più ampio che vedrà anche nel prossimo anno iniziative di sicuro interesse sempre legate al legame tra Italia e Svizzera. Tra aprile e maggio, infatti, le opere di Bossone e non solo arriveranno anche oltre confine. L’esposizione principale della primavera 2026 sarò allestita a Briga, nei pressi del Castello Stockalper, e contemporaneamente presso il World Nature Forum Unesco di Naters saranno presenti immagini e pannelli promozionali riferiti all’artista ossolano. Saranno coinvolte anche le scuole italiane e svizzere.

La mostra di Domodossola è aperta nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.30, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30. È sempre possibile, inoltre, prenotare visite per piccoli gruppi o scolaresche o fissare appuntamenti per la catalogazione delle opere contattando il numero 347 7109233 oppure tramite mail a comitatobossone2021@gmail.com.