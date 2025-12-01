Domodossola ricorda Paolo Ferraris a 80 anni dalla morte

Sabato 6 dicembre alle 21.00 un nuovo appuntamento culturale allo Spazio Contemporaneo della Società di mutuo soccorso di Domodossola, organizzato da circolo letterario L’Obelisco in collaborazione con l’associazione Casa della Resistenza e l’associazione culturale LetterAltura. L’incontro celebra la figura dell’avvocato Paolo Ferraris a 80 anni dalla sua morte, con il contributo dell’avvocato Alberto Zanetta.

Il 3 marzo 1945, a seguito di un feroce bastonamento, Paolo Ferraris moriva nel campo di concentramento di Gusen / Mauthausen in Austria, dove era stato imprigionato. Fu ufficiale del 4° Alpini, che a seguito degli avvenimenti dell’8 settembre 1943 era rientrato da Aosta a Masera aderendo da subito alla Resistenza locale attorno alla figura d’Ettore Tibaldi e a Giorgio Ballarini che diventerà suo cognato. A lui è dedicato il corso della città che dalla Stazione Internazionale porta al centro ma della cui memoria pochi ne sono a conoscenza.

Ingresso ad offerta libera a favore delle attività del circolo letterario L’Obelisco.