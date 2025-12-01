Crevoladossola, la Torre Napoleonica si accende per il Natale

Anche Crevoladossola ha dato ufficialmente il via alle iniziative natalizie del 2025. Nel pomeriggio di ieri, domenica 30 novembre, il comune ha aperto le porte della Torre Napoleonica per una serie di visite guidate all’edificio che sarà al centro di un importante progetto di restauro. E proprio la Torre ospita anche le ormai tradizionali luminarie natalizie, che sono state accese nel corso dell’evento. Quest’ultimo si è concluso con un momento musicale a cura del coro Seo Cai di Domodossola.