Il Natale è arrivato: acceso il grande albero a Domodossola FOTO e VIDEO

Il Natale è ufficialmente arrivato. Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 29 novembre, nel centro di Domodossola hanno preso il via i festeggiamenti con l’accensione delle luminarie e del grande albero di Natale che, per quest’anno, è stato allestito in largo Madonna della Neve.

Una cerimonia come sempre molto partecipata, animata da giocolieri, artisti e trampolieri con abiti luminosi e l’immancabile arrivo di Babbo Natale. Ad accendere l’albero, come di consueto, il sindaco Lucio Pizzi, presente all’evento insieme all'assessore Gabriella Giacomello e all'assessore GIanluca Iervasi, oltre alla presidente del consiglio domese Angela Tripodi e la consigliera di maggioranza Paola Besana. L'accensione dell'albero è stata preceduta dalla benedizione impartita dal parroco don Vincenzo Barone.

I festeggiamenti proseguiranno poi nel fine settimana del 13 e 14 dicembre con i tradizionali mercatini di Natale organizzati dalla Pro Loco, con le caratteristiche bancarelle con il tettuccio rosso che animeranno l’interno centro cittadino.