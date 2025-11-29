Inaugurata la mostra di ricamo "Amico albero" a Santa Maria Maggiore FOTO

Venerdì 28 novembre le sale del Vecchio Municipio di Santa Maria Maggiore hanno accolto il pubblico per l'inaugurazione della mostra “Amico Albero”, un'esposizione dedicata al ricamo a punto croce che raccoglie le opere delle componenti della delegazione vigezzina dell'Associazione Italiana del Punto Croce. La mostra presenta 101 lavori, dal piccolo addobbo alle più grandi ed elaborate composizioni: un viaggio armonico tra i colori narrati sulla tela, frutto dell'intenso lavoro di due anni delle instancabili ricamatrici del gruppo.

“Il tema della mostra di quest'anno – le parole di Vilma Cheula, presidente della delegazione vigezzina – è nato quasi per caso: partendo da un albero ricamato da una delle nostre componenti, abbiamo deciso di incentrare l'esposizione su questo argomento. Siamo così andate alla ricerca di schemi originali per cercare di proporre qualcosa di nuovo e moderno. Sono molto soddisfatta di questa scelta: siamo riuscite a far dialogare il gesto paziente della tessitura con le tendenze artistiche di oggi”.

Novità di quest'anno particolarmente apprezzata dal pubblico è la presenza, tra i vari lavori, di alcuni animaletti ricamati e confezionati con cura dalle pazienti ricamatrici: “Sono soggetti ideati dalla disegnatrice americana Stacy Nash: si tratta di personaggi simpatici e curiosi che prendono vita con ago e filo ed è la prima volta che vengono esposti in una mostra”, spiegano. Un altro significativo manufatto esposto è il lavoro comune che racchiude tutte le ricamatrici nelle loro diversità: “Ognuna di noi ha scelto una parola che d'istinto veniva alla mente e al cuore guardando un albero: le parole sono poi state ricamate da ciascuna fino a creare la fronda di un albero”, dicono. “Il nostro gruppo, che ad oggi è formato da 30 iscritte di cui 17 che ricamano regolarmente, si ritrova due volte a settimana per lavorare con ago e filo e passare del tempo insieme – conclude Vilma – chiunque volesse aggiungersi è il benvenuto”. L'esposizione resterà aperta fino all'8 dicembre con orario continuato nei giorni del Mercatini di Natale. Dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Nel periodo delle festività natalizie riaprirà dal 26 dicembre al 6 gennaio dalle 15.00 alle 18.00.