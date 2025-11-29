Domani la Festa di Natale alla Torretta

Domenica 30 novembre la Torretta di Via Monte Grappa 25 a Domodossola si trasformerà in un piccolo villaggio natalizio grazie alla Festa di Natale organizzata dal Lions Club Domodossola. Dalle 10 alle 18.30 i visitatori potranno godersi cioccolata calda, giochi, truccabimbi, la Casa di Babbo Natale e i momenti musicali del coro dei bambini e degli Ottoni del Lago. L’ingresso è aperto a tutti e l’intero ricavato sarà devoluto a iniziative benefiche a favore della comunità.