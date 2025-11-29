I Babbi Natale in motocicletta arrivano al Mulino di Sasseglio

Domenica 30 novembre torna l’ormai tradizionale appuntamento al Mulino di Babbo Natale di Sasseglio: i Babbi Natale arriveranno a Druogno in motocicletta per consegnare ai volontari della Croce Rossa i giocattoli che sono stati raccolti nelle scorse settimane grazie all’iniziativa del “regalo solidale”. I giocattoli saranno poi presi in carico dall’associazione e consegnati ai bambini del territorio, in collaborazione con altre strutture solidali attive in provincia.

Sarà dunque una nuova occasione di festa al Mulino di Sasseglio, che ospita una giornata in compagnia con musica e animazione per i bambini, ma anche una merenda con cioccolata calda, dolci e vin brûlé.