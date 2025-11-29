 / Eventi

Domani l’inaugurazione delle nuove ambulanze dell'Anpass di Villadossola

A Pallanzeno è invece in programma la festa per il quarantennale del Corpo Volontari del Soccorso

Il Corpo Volontari del Soccorso di Villadossola domani, domenica 30 novembre, inaugurerà due nuove ambulanze e un Fiat Doblò che arricchiranno la flotta dell’associazione. La cerimonia d'inaugurazione si terrà a Pallanzeno, presso il Centro Sociale, durante l’evento dedicato alla festa per i quarant'anni di vita dell'associazione.

 “Inauguriamo tre nuovi mezzi – spiega il presidente Nunzio Palamara – due ambulanze, acquistate rispettivamente a fine 2024 e nel corso di quest'anno, e un Fiat Doblò destinato al trasporto dei pazienti dializzati e delle persone con disabilità che ci è stato consegnato nei giorni scorsi. Il potenziamento del parco mezzi ci permetterà di rispondere in modo ancora più efficace alle necessità dei cittadini”.

Dal 1985 il Corpo Volontari del Soccorso è un punto di riferimento per la comunità, non solo nell’emergenza sanitaria. Oltre ai servizi in ambulanza, i volontari garantiscono trasferimenti intraospedalieri, trasporti per le sedute di emodialisi, movimentazione di organi e materiale biologico, oltre a numerosi interventi non urgenti, fondamentali per la continuità assistenziale. Oggi l’associazione conta oltre 300 volontari e un parco mezzi di 19 veicoli, cui si aggiungono le nuove dotazioni.

La festa per i 40 anni di attività dell'Anpass di Villadossola proseguirà, dopo l'inaugurazione dei nuovi mezzi, con un pranzo presso il Centro Sociale di Pallanzeno.

Miria Sanzone

