A Domodossola una giornata dedicata alla meditazione profonda

Il Dayal Meditation Centre organizza, per sabato 6 dicembre a Domodossola, una giornata interamente dedicata alla meditazione profonda, il “Vipassana Day”. Dalle 9.00 alle 18.00 appuntamento in via Binda 177 per una giornata guidata dal maestro di meditazione Dayal, figura riconosciuta per la sua esperienza nella trasmissione di tecniche interiori trasformative.

La giornata rappresenta un’opportunità rara per vivere una forma autentica di Vipassana, una pratica antica di oltre 2500 anni, tramandata dal Buddha e oggi riproposta da Dayal con un approccio accessibile, diretto e profondamente efficace. La sua guida, le sue indicazioni e l’energia che trasmette permettono di meditare anche a chi non ha mai sperimentato il silenzio consapevole.

La partecipazione è aperta a tutti, ma i posti sono limitati. È consigliata la prenotazione contattando i numeri 347 7271597 o 327 8856739 oppure l’indirizzo meditazionedayal@gmail.com.