Autovelox in Piemonte, ecco dove saranno i controlli fino al 30 novembre

La Polizia di Stato comunica ogni settimana le tratte stradali sottoposte ai controlli di velocità. L’obiettivo è sensibilizzare gli automobilisti a mantenere una guida prudente e rispettare i limiti, condizioni essenziali per diminuire il rischio di incidenti. Il monitoraggio della velocità contribuisce a garantire la sicurezza di tutti: di seguito i tratti in cui, nei prossimi giorni, saranno operativi gli autovelox.

24/11/2025

Autostrade:

A06 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A32 Torino–Bardonecchia (TO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO), A21 (AT), A26 (AL), A8 (NO)

Strade Statali:

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 Santa Vittoria (CN), SS28 Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS23 Colle del Sestriere (TO), SS30 (AL)

Strade Provinciali:

SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP166 Val d’Ossola (VB), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 Valle Macra (CN), SP661 Langhe (CN), SP662 Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO)

25/11/2025

Autostrade:

A06 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A32 Torino–Bardonecchia (TO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO), A231 (AT), A8 (NO)

Strade Statali:

SS20 Colle di Tenda (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 Santa Vittoria (CN), SS28 Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS23 Colle del Sestriere (TO)

Strade Provinciali:

SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 Valle Macra (CN), SP661 Langhe (CN), SP662 Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO)

26/11/2025

Autostrade:

A06 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A32 Torino–Bardonecchia (TO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO), A8 (NO)

Strade Statali:

SS20, SS21, SS231, SS28, SS32 Ticinese (NO), SS33 del Sempione (VB), SS456 del Turchino (AT), SS703, SS704, SS23 Colle del Sestriere (TO)

Strade Provinciali:

SP12, SP229 Lago d’Orta (NO), SP299, SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422, SP661, SP662, SP702, SP53 San Giorgio Canavese (TO)

27/11/2025

Autostrade:

A06, A26, A33, A4, A21 (AL), A8 (NO)

Strade Statali:

SS10 Padana Inferiore (AT), SS20, SS21, SS231, SS28, SS32, SS32 Torino–Bardonecchia (TO), SS703, SS704, SS23

Strade Provinciali:

SP12, SP229, SP299, SP3, SP422, SP661, SP662, SP702, SP53

28/11/2025

Autostrade:

A06, A26, A33, A4, A21 (AL), A21 (AT), A26 (AL), A8 (NO)

Strade Statali:

SS20, SS21, SS231, SS28, SS32, SS32 Torino–Bardonecchia (TO), SS703, SS704, SS23

Strade Provinciali:

SP12, SP229, SP299, SP3, SP422, SP661, SP662, SP702, SP53

29/11/2025

Autostrade:

A06, A26, A32, A33, A4, A21 (AL), A8 (NO)

Strade Statali:

SS20, SS21, SS231, SS28, SS32, SS703, SS704, SS Masera (VB), SS23, SS706 (AT)

Strade Provinciali:

SP12, SP142 del Biellese (NO), SP229 Lago d’Orta (NO), SP3, SP422, SP661, SP662, SP702, SP53

30/11/2025

Autostrade:

A06, A26, A32, A33, A4, A8

Strade Statali:

SS20, SS21, SS231 (CN e AT), SS28, SS32, SS34 Lago Maggiore (VB), SS703, SS704, SS23

Strade Provinciali:

SP12, SP229 Lago d’Orta (NO), SP230 di Massazza (VC), SP299, SP3, SP422, SP661, SP662, SP702, SP53