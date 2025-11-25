Autostrada A26, chiusure notturne tra Arona e Baveno

Nuove chiusure notturne lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Autostrade per l’Italia comunica infatti che, a causa di lavori di manutenzione delle gallerie, è prevista la chiusura del tratto compreso tra Arona e Baveno, dal km 165.5 al km 189.9 in direzione Gravellona Toce. La chiusura è programmata nelle notti del 2 e del 4 dicembre, dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo. Il traffico diretto verso Gravellona dove uscire obbligatoriamente alla stazione di Arona e rientrare eventualmente allo svincolo libero di Baveno dopo aver percorso la SS 33; per i veicoli pesanti il percorso alternativo prevede la percorrenza della SP 142 e poi della SP229, da cui rientrare in autostrada.

La stessa chiusura è in programma anche nella direzione opposta, tra Baveno e Arona in direzione Genova, tra il km 189.9 e il km 165.5. in questo caso il provvedimento è valido nelle notti del 3 e del 5 dicembre, sempre dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo. Uscita obbligatoria solo svincolo di Baveno e possibile rientro alla stazione di Arona dopo aver percorso la SS 33.