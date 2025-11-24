SS 33, nuova chiusura notturna per la galleria Montecrevola

Ancora una chiusura per la galleria Montecrevola, lungo la SS 33 del Sempione nel comune di Crevoladossola. Anas comunica infatti che, a causa di lavori di revisione e adeguamento dei ventilatori, è prevista la chiusura del tratto compreso tra il km 128+350 e il km 131+800. Il provvedimento è valido da lunedì 24 a venerdì 28 novembre nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 5.00 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulle strade provinciali 166 e 71.