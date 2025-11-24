SS 33, nuova chiusura notturna per la galleria Montecrevola

Ancora una chiusura per la galleria Montecrevola, lungo la SS 33 del Sempione nel comune di Crevoladossola. Anas comunica infatti che, a causa di lavori di revisione e adeguamento dei ventilatori, è prevista la chiusura del tratto compreso tra il km 128+350 e il km 131+800. Il provvedimento è valido da lunedì 24 a venerdì 28 novembre nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 5.00 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulle strade provinciali 166 e 71.
In Breve
lunedì 24 novembre
domenica 23 novembre
sabato 22 novembre
venerdì 21 novembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?