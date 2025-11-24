 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 24 novembre 2025, 15:00

SS 33, nuova chiusura notturna per la galleria Montecrevola

Dal 24 al 28 novembre traffico deviato sulle provinciali 166 e 71 per lavori

SS 33, nuova chiusura notturna per la galleria Montecrevola

Ancora una chiusura per la galleria Montecrevola, lungo la SS 33 del Sempione nel comune di Crevoladossola. Anas comunica infatti che, a causa di lavori di revisione e adeguamento dei ventilatori, è prevista la chiusura del tratto compreso tra il km 128+350 e il km 131+800. Il provvedimento è valido da lunedì 24 a venerdì 28 novembre nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 5.00 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulle strade provinciali 166 e 71.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore