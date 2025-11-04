Pediacoop H24 Domo, vittoria di carattere contro Novara

Gran bella vittoria in rimonta per i ragazzi della Pediacoop H24 Domo che sabato scorso al Palaigor di Novara escono vittoriosi per 2 a 3 contro i padroni di casa dopo una gara lunghissima e rocambolesca.I due punti guadagnati consentono agli ossolani di rimanere in scia delle prime due della classe e saldamente al terzo posto in classifica. La vittoria assume probabilmente ancora più valore per come è arrivata: Domo infatti vince agevolmente il primo set (15-25).

Poi però i padroni di casa crescono e si portano in vantaggio 2 a 1 (25-18, 25-19). Domo sembra in estrema difficoltà e non dà l’impressione di riuscire ad invertire l’inerzia del match. Tuttavia nel quarto set i ragazzi di coach Cova tornano a macinare “pallavolo” e, con un colpo di reni vincono ai vantaggi (24 a 26) il quarto set rimettendo in parità la gara. Il quinto set è bello ed avvincente: le due squadre si fronteggiano punto su punto fino al 15 pari quando Domodossola riesce a chiudere con un muro 15 a 17.

Vittorie di questo tipo possono servire da ulteriore stimolo e presa di coscienza sulle effettive potenzialità del gruppo. Domodossola infatti è riuscita a ribaltare una situazione che sembrava compromessa e a vincere gli ultimi due set ai vantaggi. Quest’ultimo fattore assume ancora più importanza se si aggiunge la vittoria dell’ultimo set nella gara di sette giorni prima in casa contro Kolbe (un ‘interminabile parziale chiuso dagli ossolani 35 a 33).Venendo all’analisi del match di sabato, coach Cova parte con la formazione che era uscita vittoriosa dalla gara contro Torino del 26/10 e cioè con boschi in regia, opposto Borgnis, centrali Sirocchi e D’Andrea, schiacciatori Pennati e De Grandis, libero Scarpati.

Nel primo set, come detto, fila tutto liscio e non c’è storia con Domo avanti dal primo all’ultimo punto. Nel secondo set però Novara cresce e invece gli ossolani calano soprattutto in attacco. Cova corre ai ripari inserendo Maiello come schiacciatore, Iaria al centro e cambiando la diagonale palleggiatore-opposto con Saclusa e Kurochkin. Il secondo set però ormai è compromesso e Novara chiude a proprio favore. Nel terzo set si riparte con gli atleti entrati a metà di quello precedente, ma l’inerzia è ancora tutta dalla parte di Novara. Nel quarto set Cova cambia ancora e inserisce nuovamente Boschi, Borgnis e Pennati.

Domo parte bene ma sul finale si fa’ recuperare (23 pari). Poi però ai vantaggi i domesi chiudono 24 a 26. Bellissimo il quinto set con le due squadre che si fronteggiano punto a punto: Domo però è più lucido e chiude meritatamente 15 a 17.Domenica 9/11 si torna a giocare al Palaraccagni alle ore 17.30. L’avversario di turno è il Collegno Artivolley Torino.

Considerando i tanti scontri diretti una vittoria domenica sarebbe fondamentale per rimanere nelle zone altissime della classifica. Appuntamento quindi al palazzetto per domenica pomeriggio.