Serie D maschile, la Pediacoop H24 Domo debutta in casa contro il Volley Vercelli

Dopo i tre week-end di Coppa Piemonte, finalmente domenica 12/10 inizia il campionato di serie D maschile di pallavolo. I ragazzi della Pediacoop H24 Domo saranno impegnati subito in casa contro il Volley Vercelli, alle ore 16.30 (orario insolito) al Palaraccagni. C’è tanta attesa per l’esordio dei domesi, quest’anno guidati in panchina da coach Cova. La squadra ossolana, seppur molto giovane, è consapevole di essere una delle compagini in lizza per un posto nei play-off e questo vorrà dire il dover affrontare ogni gara al 100% , mentre molti degli avversari possono permettersi di giocare contro Domo senza la pressione del pronostico. Come si sa, disputare campionati da “vertice” non è mai facile e quindi fin dalle prime gare bisognerà essere lucidi e non lasciare punti per strada.

Sicuramente l’aver disputato sei gare di Coppa Piemonte (Domodossola era assente da questa competizione da ben 14 stagioni ) ha aiutato ed aiuterà i domesi ad aver maggiore fluidità di gioco fin dalle prime gare di campionato. O almeno si spera. La Coppa è servita anche per testare alcuni atleti e alcune situazioni di gioco ed ha avuto un bilancio “agrodolce” in cui Domo ha ottenuto 3 vittorie, arrivate con tre squadre di Serie D che Domo affronterà quindi anche in campionato (Biella, Novara e Vercelli, proprio l’avversario di domenica), e 3 sconfitte, le prime due contro due “corazzate” della Serie C (Pavic e Acqui) mentre l’ultima nel primo derby stagionale contro Verbania (2 a 1 per i lacuali che, ricordiamo, hanno ceduto i diritti della Serie C ripartendo quest’anno proprio dalla stessa categoria dei domesi). Con i 9 punti ottenuti in Coppa, Domodossola non è riuscita ad accedere alla seconda fase del torneo per un soffio e questo, considerato come si erano messe le cose, è sicuramente un rammarico. Tuttavia, come già detto, l’avere già nelle gambe diversi set, vuol dire arrivare all’inizio del campionato con una forma decisamente migliore di quella della passata stagione.

Altra nota positiva è sicuramente il buon inserimento in squadra del neoacquisto Scarpati, libero classe 2003, che già nelle gare di Coppa sta dando un grossissimo aiuto nei fondamentali di difesa e ricezione. La squadra è quindi più competitiva che mai e pronta per una nuova, e si spera entusiasmante, stagione sportiva.

Si parte quindi domenica 12/10 al Palaraccagni, occasionalmente alle ore 16.30 (orario insolito dovuto all’indisponibilità della palestra in fascia più tardi). L’avversario, come detto, è il Vercelli squadra che l’anno scorso aveva “strappato” due punti nel girone di andata a De Grandis e compagni. Subito quindi attenzione alta e concentrazione al massimo.