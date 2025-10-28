Pediacoop H24 Domo travolge il Kolbe Torino: vittoria netta per 3-0 e terzo posto in classifica

Che partita quella andata in scena domenica pomeriggio al Palaraccagni tra i padroni di casa della Pediacoop H24 Domo e il forte Kolbe Torino, che viaggiava a punteggio pieno prima dell’incontro con Domodossola. Gli ossolani di coach Cova ottengono una netta affermazione per 3 a 0, non lasciando neanche un set ai torinesi e portandosi così al terzo posto in classifica.

Una vittoria che dà la sensazione di una squadra in crescita dopo una partenza un po’ a rilento (vedere ad esempio il passo falso all’esordio contro Vercelli) e il match vinto 1 a 3 a Biella, con qualche patema di troppo. Domenica invece Piroia & compagni hanno giocato una partita grintosa e precisa dominando di fatto i primi due set chiusi rispettivamente 25-19 e 25-18 e vincendo anche il terzo 35-33 dopo una battaglia interminabile.

Coach Cova decide di partire con un sestetto diverso rispetto alle precedenti uscite e cioè con Boschi in regia opposto Borgnis (MVP del match), centrali Sirocchi e D’Andrea, schiacciatori De Grandis e Pennati, libero Scarpati. La squadra fin dai primi punti si dimostra attenta e combattiva e non permette mai al Torino di prendere il ritmo di gioco. La squadra ospite infatti, nonostante buone singolarità e una maggiore esperienza, commette un numero alto di errori anche grazie alla prestazione domese che obbliga Torino a forzare su ogni colpo per ottenere il punto. I primi due set sono la fotocopia l’uno dell’altro con Domodossola che prende vantaggio intorno alla metà del set per poi non essere più raggiunto. Copione diverso invece nel terzo set: le due squadre lottano punto a punto; Torino alza il livello di gioco mentre Domo è meno incisivo dei due parziali precedenti. Si arriva così ai vantaggi. Cova opta per il doppio-cambio con l’ingresso di Saclusa e Kurochkin e la scelta da i suoi frutti con Domodossola che riesce ad annullare due palle set. Alla fine, dopo un’interminabile serie che si chiude solo 35 a 33 è Pediacoop H24 ad avere la meglio.

Tre punti fondamentali che, in meno di due settimane, ribaltano l’inizio amaro avuto dai domesi. Ora Domo è in scia delle prime e queste settimane saranno decisive per mantenersi nelle zone alte della classifica. Già sabato 1711 i ragazzi saranno impegnati al Palaigor contro un’altra compagine da non sottovalutare: il Volley Novara.

Ultima “nota di merito” domenica alla bellissima cornice di pubblico del Palaraccagni che ha incitato la squadra dal primo all’ultimo punto.