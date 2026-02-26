Dazi americani, Cna: "Auspichiamo una nuova stabilità dei mercati internazionali"

Cna auspica che la decisione della corte suprema americana sui dazi rappresenti una svolta nelle politiche commerciali che favorisca la stabilità dei mercati internazionali, chiudendo così una fase di tensioni e incertezze che nel medio e lungo termine penalizzano l’economia. Il Made in Italy ha confermato la capacità di adattamento chiudendo il 2025 con una crescita delle vendite negli Stati Uniti del 7,2%. Tuttavia, l’ultima parte dell’anno ha mostrato il peso dei dazi con una flessione delle esportazioni. Pertanto, è essenziale che non si apra una nuova stagione di utilizzo politico del commercio internazionale.
giovedì 26 febbraio
mercoledì 25 febbraio
martedì 24 febbraio
lunedì 23 febbraio
