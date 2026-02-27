Gli allevatori dell'Antigorio fiore all'occhiello della qualità zootecnica

Promotori di quel territorio ossolano che con la loro attività zootecnica salvaguardano e rilanciano anche turisticamente.

E’ il si riconoscimento che gli amministratori dell’Unione Montana Alta Ossola hanno voluto dare agli allevatori della valle Antigorio che sono stati premiati nella recente mostra nazionale della razza Bruna tenutasi a Verona. Una vetrina importante dove sfilava il meglio della razza.

Si tratta dei titolari dell'azienda agricola La Torre di Adolfo Olzeri, dall’azienda Alpen dei fratelli Pennati, dell’azienda di Marco Giannoni.

‘’Un risultato più che positivo per il nostro territorio che racchiude la qualità del lavoro e quella degli animali. Un risultato non frutto del caso ma della passione e della qualità. Siamo orgogliosi di voi’’ ha detto Andrea Vicini, sindaco di Baceno nel corso dell’incontro tenutosi giovedì pomeriggio nella sede dell’Unione montana a Crodo.

‘’Verona è una vetrina importante – ha aggiunto il sindaco di Crodo, Pasquale Folchi – e i risultati colti confermano la vocazione di questa valle che ha una mostra provinciale che ambisce a diventare regionale, nel quale spicca anche il ruolo della scuola agroforestale’’.

Soddisfatto anche Fausto Braito, sindaco di Premia: ‘’Bravi, questi riconoscimenti sono frutto del vostro impegno che vede un lavoro che dura 365 giorni l’anno e delle vostre grandi capacità’’.

''Le nostre bestie - hanno affiunto soddisfatti gli allevatori premiati - vincono riconoscimenti alle fiere ma non solo: sono anche bestie che sanno produrre formaggio di qualità''.