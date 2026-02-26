Bongioanni: "Aperto un bando da 230mila euro per la promozione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura piemontese"

«Il Piemonte non ha il mare ma ha fiumi, torrenti, laghi e peschiere che offrono prodotti della pesca e dell’acquacoltura straordinari: eccellenze che non solo entrano di diritto nel canone della cucina piemontese e nei menu dei grandi chef ma si fregiano anche della denominazione d’origine, come la Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino Dop. Dalle prelibate trote di montagna al gambero di fiume, è una risorsa che merita di essere valorizzata e promossa. Per questo ho riattivato per la prima volta dal 2019 un bando da 230mila euro destinato alle pubbliche amministrazioni che intendano realizzare campagne di sensibilizzazione e comunicazione al grande pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura piemontese, per valorizzare e far apprezzare sempre più i prodotti sani, eccellenti e sostenibili delle nostre acque». Così l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni illustra il nuovo bando ora pubblicato sul sito della Regione Piemonte.

Il bando, aperto fino all’8 aprile 2026, è cofinanziato dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (Feampa) ed è rivolto a Comuni e altri enti pubblici che intendano varare campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori e al grande pubblico in generale – dalle scuole ai turisti – per valorizzare i prodotti ittici da pesca e acquacoltura del Piemonte. Il bando finanzia al 100% ogni progetto di importo compreso fra i 20mila e i 50mila euro e finalizzato all’organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, seminari, workshop, tavole rotonde, educational, show cooking, percorsi di degustazione anche in abbinamento ad altri prodotti agroalimentari, laboratori formativi gastronomici e corsi di cucina tematici, attività ludico-didattiche e campagne di sensibilizzazione sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibile.

Grazie a questa misura i Comuni di Ceresole d’Alba e di Poirino hanno potuto organizzare in passato eventi per coinvolgere consumatori, scuole e futuri cuochi degli istituti alberghieri nella scoperta della Tinca Gobba e dell’ambiente unico in cui viene allevata, le celebri Peschiere del Pianalto. La Provincia del Verbano Cusio Ossola ha svolto campagne per sensibilizzare il pubblico con eventi di comunicazione quali serate a tema, show cooking per giornalisti enogastronomici, contest alberghieri e iniziative legate alla conoscenza dell’attività produttiva della pesca e dell’acquacoltura.

«Un gioiello dell’agroalimentare e della gastronomia piemontese come il pesce d’acqua dolce - sottolinea Bongioanni – entra così a pieno diritto nel processo virtuoso di creazione di nuovo valore del prodotto, di promozione del territorio e di sviluppo del potenziale di attrazione e sviluppo turistico su cui stiamo impegnandoci con energia».

Il link al bando:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributifinanziamenti/interventi-nel-settore-della-pesca-e-dellacquacoltura-cofinanziati-dal

Graduatoria e risultati sono attesi entro l’estate.