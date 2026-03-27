Villadossola, approvato il risultato amministrativo 2025

E’ di 1 milione 627 mila euro il ‘’risultato amministrativo’’ dello scorso anno. Approvato ieri sera in consiglio comunale dalla maggioranza Toscani il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025: si è astenuto il gruppo di minoranza Uniti per Villa.

Argomento che ha visto l’opposizione chiedere lumi su entrare ed uscite del bilancio, voci che non la convincevano. Una serie di perplessità elencate dal capogruppo Mauro Ferrari.

Tra gli argomenti l’indennità complessiva degli amministratori passata da 68.700 euro del 2018 agli attuali 129.664 euro. Il costo dell’impianto di riscaldamento aumentato da 21 a 31 mila euro. Il notevole aumento del rimborso Atc per decadenze non effettuate, salito a 136.962 euro. Lo sgombero neve ‘salato’: cresciuto di 31 mila euro per toccare il tetto di 111 mila lo scorso anno. Le bollette della pubblica illuminazione per 240.286 euro (un più 35 mila euro). Ma anche le bollette di luce, gas e telefono salite da 560.282 a 621.462 euro. A di riscontro il calo delle entrare come quella dell’Imu scesa di 124 mila euro. Ma anche quello della mensa scolastica sceso di 3.871 euro, la diminuzione delle contravvenzioni stradali con un incasso di 20 mila euro in meno (e questo nonostante un aumento della presenza dei vigili in centro città, molto meno in periferia ndr)

Dubbi ai quali hanno risposto a turno il sindaco Bruno Toscani e gli assessori Stefano Cittadino, Pierangela Borca e Maurizio Romeggio. Hanno spiegato che l’aumento delle indennità degli amministratori non è carico del comune ma è pagata dallo Stato e che le minori entrate sull’Imu sono frutto del ‘patrimonio immobilare che cambia’’. Che la diminuzione delle entrare delle mense e ‘’un fattore economico’’ e che la diminuzione delle multe ‘’è una cosa fisiologica’’. Il costo delle bollette è cresciuto a causa degli aumenti registrati in questi anni, anche se ‘’la posa di pannelli su diversi edifici del Comune porterò a risparmi’’. Sui rimborsi di Atc la maggioranza ha detto che ‘’finalmente è stata esaurita la graduatoria di assegnazione’’ e che i costi dello sgombero neve sono oggi a Villa ‘’minori rispetto ad altri comuni, ma che le cifre saranno sempre in aumento vista la difficoltà di trovare ditte che fanno il lavoro’’.