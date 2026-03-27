Sicurezza stradale vicino alle scuole: mozione di Fratelli d’Italia e interventi dell’amministrazione

Il consigliere comunale Angelo Tandurella (Fratelli d’Italia) ha presentato in consiglio comunale una mozione incentrata sulla sicurezza stradale in prossimità delle aree scolastiche, suggerendo alcuni interventi urgenti da attuare; ad esempio, all’incrocio tra via Matilde Ceretti e via Scapaccino.

Tandurella ha sottolineato come quest’area rappresenti un nodo fondamentale per la mobilità pedonale e che, considerato anche il grave incidente stradale lì occorso lo scorso 16 gennaio, sia necessario garantire la sicurezza di studenti, personale scolastico e in generale di tutti coloro che a piedi o con i propri mezzi vi transitano.

“È inammissibile che la segnaletica orizzontale, in primis le strisce pedonali, nei pressi delle scuole non siano ancora state rinnovate, a maggior ragione dopo un incidente così grave. L’amministrazione si dimostra negligente”, ha affermato il consigliere, evidenziando la necessità che in certe aree critiche della città, come appunto quelle scolastiche, la segnaletica orizzontale e verticale sia rimessa a nuovo con maggiore frequenza e puntualità. “L’Amministrazione comunale ha trasformato centinaia di parcheggi da bianchi a blu in poche ore e impiega invece mesi e mesi per interventi fondamentali per la sicurezza dei cittadini”.

La mozione chiede inoltre una valutazione complessiva della sicurezza stradale in prossimità di tutti i plessi scolastici del territorio comunale, per individuare criticità e definire un piano di interventi mirati, con priorità basate sulla gravità dei rischi e sui volumi di traffico pedonale.

L’assessore Franco Falciola ha risposto evidenziando come la Polizia Locale abbia già effettuato verifiche sulla segnaletica nelle zone 30 vicino alle scuole interessate, con la pianificazione di installazioni di nuovi segnali 30 km/h in diverse vie. L’assessore ha ricordato che, secondo il nuovo articolo 7 del Codice della Strada, è possibile istituire zone scolastico-urbane, ma il Ministero dei Trasporti ha escluso l’uso di sistemi automatici di rilevazione e sanzione.

Falciola ha inoltre spiegato che la segnaletica a terra sarà aggiornata in base alle condizioni climatiche e agli interventi programmati, con l’obiettivo di ridurre i comportamenti pericolosi e garantire la sicurezza di studenti, famiglie e pedoni.

L’intervento del sindaco Lucio Pizzi ha confermato che alcuni rallentatori necessitano di manutenzione definitiva e che l’attenzione sulle zone sensibili rimane prioritaria, ribadendo l’impegno dell’amministrazione a seguire le indicazioni della Polizia Locale e degli uffici tecnici.