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Politica | 23 marzo 2026, 18:46

Referendum, il M5S Vco: "Risultato importante, centrosinistra unito su un obiettivo comune"

Imerio Frattini: "Grande partecipazione e forte impegno sul territorio, segnale positivo per il futuro"

Referendum, il M5S Vco: &quot;Risultato importante, centrosinistra unito su un obiettivo comune&quot;

Il Movimento 5 Stelle del VCO esprime tutta la sua soddisfazione per il risultato nazionale e, in particolare, per quello registrato a Verbania. La forte partecipazione testimonia un interesse significativo, tutt’altro che scontato, nella difesa dei principi costituzionali, senza lasciare spazio a prevaricazioni politiche imposte a colpi di maggioranza, in particolare da parte della destra, su un tema così rilevante nel rispetto dei valori dei nostri padri costituenti.

In tutto il VCO il centrosinistra è tornato a votare unito per un obiettivo comune, un segnale importante anche in prospettiva futura. Il Movimento 5 Stelle ha svolto un ruolo rilevante all’interno del comitato in tutte le sue fasi, dai semplici banchetti informativi alle serate pubbliche, fino alla costante presenza sul territorio.

Un comitato trasversale, unito e compatto, che ha saputo ottenere risultati concreti. Ringraziamo i nostri parlamentari nazionali per il supporto garantito con la loro presenza sul territorio e tutti i rappresentanti della società civile che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato.

Imerio Frattini
Gruppo Territoriale M5S VCO

cs

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