Ornavasso, quorum non raggiunto per il referendum sull'ampliamento del Parco Val Grande

Insieme al referendum costituzionale sulla giustizia, i cittadini di Ornavasso sono stati chiamati ad esprimere il loro voto anche in un referendum consultivo riguardante l’ampliamento dei Parco Val Grande all’interno del territorio comunale. Al termine delle operazioni di scrutinio, è emerso che si è recato alle urne il 45,22% degli aventi diritto (che in totale sono 2.836): al contrario del referendum costituzionale, in questo caso era richiesto il raggiungimento del quorum del 50% più uno che non è stato raggiunto e, dunque, comporta la non validità della votazione.

Per dovere di trasparenza, il comune di Ornavasso ha comunque condiviso i risultati del referendum comunale: 656 voti per il sì, 616 voti per i no, 7 schede nulle e 4 schede bianche.

Comunque soddisfatto per il valore civico della giornata il sindaco Filippo Cigala Fulgosi: “Quello appena concluso è stato certamente un altro momento importante di democrazia partecipativa che da sempre regola la comunità di Ornavasso. Su tale presupposto ringraziamo tutti i cittadini che hanno scelto di esprimere la propria opinione. Il risultato emerso costituisce comunque per l'amministrazione un’indicazione politica e amministrativa di estrema importanza, che guiderà le prossime scelte dell'ente in linea con la volontà popolare espressa nelle urne”.

“In virtù dell'orientamento emerso - spiega il primo cittadino - l'amministrazione comunale procederà a breve a definire nel dettaglio l'ipotesi tecnica di ampliamento del Parco. Tale progetto verrà successivamente pubblicato per consentire a tutti gli ornavassesi di prenderne visione e presentare eventuali osservazioni, garantendo così la massima trasparenza e il proseguimento del confronto con la cittadinanza”.