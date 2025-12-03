On-line “Eduscopio” 2025 che giudica le scuole più performanti

I licei e gli istituti tecnici del Vco non compaiono nelle parti alte della classifica 2025 di “Eduscopio”, il cui team stila la graduatoria, appunto, delle scuole superiori più performanti, sia per laurearsi che per trovare lavoro. Il portale della Fondazione Agnelli, giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione, è online da oggi (all’indirizzo www.eduscopio.it) e consente alle famiglie e agli studenti italiani di consultare i dati degli istituti della propria città e provincia e si propone come uno strumento di orientamento e di aiuto nella scelta del percorso di studio dopo le medie.

Curiosità: la scuola che nel nostro Paese ha il punteggio più alto in questa edizione di Eduscopio per quanto riguarda gli esiti universitari è il liceo scientifico delle scienze applicate “Giovanni Battista Ferrari” a Este, in provincia di Padova, con un punteggio di 94,5 (media ponderata fra i voti d’esame ottenuti dai diplomati al primo anno di università e i crediti).