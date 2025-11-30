Soccorso Alpino Ornavasso: il bilancio delle attività scolastiche 2025

Continua anche nell’anno scolastico 2025 l’impegno della stazione di Ornavasso del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) per avvicinare i giovani alla montagna in sicurezza. Un percorso iniziato quasi vent’anni fa, che oggi rappresenta una “buona pratica” inserita nel curricolo pedagogico e didattico delle scuole medie di Ornavasso e Mergozzo, in collaborazione con la sezione CAI di Gravellona Toce. Analoga attenzione viene riservata alle scuole medie di Gravellona Toce e Casale Corte Cerro, con accompagnatori esperti che seguono i ragazzi ogni anno.

Quest’autunno le prime medie hanno percorso l’anello dell’Alpe Bach, mentre le seconde medie hanno affrontato il circuito Alpe Ultosvendi – Steyt, percorrendo 14 km con grande entusiasmo e grinta. Tutti i percorsi partono a piedi dalla scuola, un’opportunità rara nella provincia. La prossima primavera, le terze medie effettueranno il percorso della Linea Cadorna con visita al Santuario della Guardia. Le prime medie di Mergozzo hanno invece compiuto come da tradizione il giro del Lago di Mergozzo.

Parallelamente, il Cnsas nazionale ha reso disponibile sul sito www.cnsas.it/edu una nuova sezione EDU dedicata ai più piccoli. Si tratta di una raccolta di materiali scaricabili, tra cui disegni da colorare e contenuti interattivi, pensata per far conoscere la montagna e le regole di sicurezza in modo divertente e educativo. Anche gli alunni della scuola primaria potranno così imparare a rispettare e vivere la montagna in sicurezza, avvicinandosi al mondo del Soccorso Alpino.