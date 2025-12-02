Sport e inclusione: si conclude a Domodossola il progetto Out&In

È in programma mercoledì 3 dicembre alle 11.30, presso l’IIS Marconi di Domodossola l’evento conclusivo del progetto Erasmus Out&In, che mira a promuovere lo sport inclusivo tra gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il progetto – ideato da Vedogiovane e finanziato dal programma Erasmus+ Partenariati di piccola scala (Agenzia Italiana per la Gioventù) – è realizzato in collaborazione con Eurodesk provincia del Vco e l’associazione belga Loryhan. L’obiettivo è favorire lo scambio di buone pratiche tra Italia e Belgio e diffondere una cultura sportiva accessibile e inclusiva. Nel corso dell’anno scolastico sono stati coinvolti circa 1000 studenti e docenti degli istituti Ferrini Franzosini di Verbania, della scuola secondaria Quasimodo e dell’IIS Marconi di Domodossola. I percorsi formativi, condotti da operatori di Vedogiovane con il supporto degli esperti dell’associazione sciatori ciechi di Verbania, hanno previsto attività esperienziali per aiutare gli studenti a comprendere il valore dello sport per tutti. Il progetto ha inoltre proposto un video-concorso, attraverso cui gli studenti hanno intervistato rappresentanti delle principali realtà sportive inclusive del territorio: Sciatori Ciechi Verbania, Invincibili Omegna, Canottieri Pallanza, A Casa di Alice Verbania, Apri e Gsh Sempione 82 L’iniziativa del concorso ha valorizzato creatività e competenze dei ragazzi nella promozione dei valori dello sport sociale.

L’evento conclusivo prevede alle 11.30 i saluti istituzionali e gli interventi di Alessio Baldi e Francesca Bellomo di Eurodesk Vco, Sabrina Lunardon e Aster Batebo di Vedogiovane e del dirigente scolastico dell’istituto Marconi. A seguire i ragazzi saranno coinvolti in un quiz dedicato alla giornata europea della disabilità e in un gioco-dibattito su sport e inclusione. Le associazioni sportive che sono state coinvolte nel progetto porteranno la propria testimonianza e, per concludere, si terranno le premiazioni degli studenti protagonisti della campagna Out&In. Il premio consiste nella possibilità di partecipare a una “Cena al buio”, promossa da Sciatori Ciechi Verbania e Lions Domodossola, quale ulteriore esperienza formativa sul tema dell’inclusione. Sono previsti inoltre premi offerti da Vedogiovane ed Eurodesk provincia del Vco.