04 dicembre 2025

Trenord, due nuove corse sulla linea Domodossola-Milano

I nuovi orari entreranno in vigore dal 14 dicembre

A partire da domenica 14 dicembre entra in vigore l’orario invernale di Trenord. Per l’occasione, è in programma una modifica anche sulla linea Milano Centrale - Domodossola,  che potrà contare su due nuove corse: il treno 2417, con partenza da Domodossola alle 7.54 e arrivo a Milano Centrale alle 9.35, e il treno 2440, con partenza da Milan Centrale alle 20.25 e arrivo a Domodossola alle 22.04. I nuovi treni circoleranno tutti i giorni.

l.b.

