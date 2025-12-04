Trenord, due nuove corse sulla linea Domodossola-Milano

A partire da domenica 14 dicembre entra in vigore l’orario invernale di Trenord. Per l’occasione, è in programma una modifica anche sulla linea Milano Centrale - Domodossola, che potrà contare su due nuove corse: il treno 2417, con partenza da Domodossola alle 7.54 e arrivo a Milano Centrale alle 9.35, e il treno 2440, con partenza da Milan Centrale alle 20.25 e arrivo a Domodossola alle 22.04. I nuovi treni circoleranno tutti i giorni.