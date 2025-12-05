Camera di Commercio: 290mila euro per la transizione digitale di micro e piccole imprese

La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte mette in campo un nuovo sostegno alle imprese del territorio con il bando “Transizione Digitale 2025”, che stanzia 290mila euro per favorire gli investimenti in innovazione. Le agevolazioni sono rivolte a micro e piccole imprese di qualsiasi settore produttivo, con sede o unità locali nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

Il contributo, erogato a fondo perduto, coprirà tra il 30% e il 50% delle spese per consulenza, formazione, acquisto di attrezzature tecnologiche e software sostenute dal 1° gennaio 2025, fino a un massimo di 5.000 euro per impresa. Le tecnologie più strategiche – come intelligenza artificiale, cybersecurity, business continuity e soluzioni digitali per la gestione integrata dei processi aziendali – beneficeranno della percentuale di contributo più elevata.

Sono inoltre previste due premialità da 500 euro ciascuna, destinate alle imprese dotate di rating di legalità e a quelle certificate per la parità di genere.

«La digitalizzazione non è più un’opportunità accessoria, ma una condizione essenziale per restare competitivi», sottolinea Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio. «I dati lo confermano: le imprese digitalizzate registrano una produttività superiore del 12% e mostrano una maggiore capacità di esportare. Tuttavia l’adozione di tecnologie innovative resta ancora limitata, soprattutto tra le realtà più piccole. Con questo bando vogliamo aiutarle a crescere, migliorando efficienza e qualità del lavoro».

Per accedere alla misura è necessaria una spesa minima di 2.000 euro. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma ReStart (restart.infocamere.it) dalle ore 12.00 di mercoledì 3 dicembre 2025 fino alle ore 12.00 di venerdì 30 gennaio 2026. L’assegnazione dei contributi avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste e ciascuna impresa potrà inoltrare una sola domanda.

Il testo integrale del bando e la modulistica sono disponibili sul sito della Camera di Commercio, mentre per informazioni è possibile contattare il Servizio Promozione all’indirizzo pid@pno.camcom.it o ai numeri 0321.338.265/257.