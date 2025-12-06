 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 06 dicembre 2025, 11:02

Lavori sulla SS 33, torna il senso unico nella galleria Montecrevola

Dal 9 al 12 dicembre, in orario notturno, si circola solo in direzione nord. Il traffico verso sud sarà deviato sulle strade provinciali

Lavori sulla SS 33, torna il senso unico nella galleria Montecrevola

Anas comunica che, a causa di lavori di revisione e adeguamento dei ventilatori installati nella galleria Montecrevola sulla SS 33 del Sempione, nel comune di Crevoladossola, si rende necessaria l’istituzione di un senso unico di marcia in orario notturno. In particolare, è previsto un senso unico con limite di velocità a 30 km/h in direzione nord - tra il km 128+350 e il km 131+800 - tra il 9 e il 12 dicembre, nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 5.00 del giorno successivo. La corsia in direzione sud - dal km 131+800 e il km 128+350 - sarà dunque chiusa al traffico con deviazione obbligatoria sulle strade provinciali 166 e 71.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore