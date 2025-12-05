Viadotto Gagnone, riapertura a doppio senso alla vigilia dei mercatini di Natale

Ha riaperto nella giornata di oggi, venerdì 5 dicembre, il viadotto Gagnone, lungo la strada statale 337 della Valle Vigezzo. Il tratto di strada, per lungo tempo oggetto di lavori da parte di Anas e dunque parzialmente chiuso al traffico, è tornato percorribile a doppio senso, giusto in tempo per l’apertura degli eventi natalizi della valle, prevista per il fine settimana.

“Abbiamo monitorato costantemente la situazione - le parole di Claudio Cottini, sindaco di Santa Maria Maggiore - per assicurarci che il viadotto venisse riaperto prima dell’inizio dei mercatini di Natale: in caso contrario il senso unico alternato avrebbe causato enormi problemi. Accogliamo dunque di buon grado l’impegno di Anas e attendiamo con fiducia un gran numero di veicoli diretti a Santa Maria nel fine settimana”.

Un risultato importante, dunque, ma che è stato raggiunto dopo non poche difficoltà. “All’inizio abbiamo mosso diverse critiche ad Anas per le lungaggini che hanno caratterizzato l’avvio dei lavori - ricorda il primo cittadino - ma poi la situazione è migliorata e le tensioni si sono finalmente ridotte. Ringraziamo Anas per i lavori, che portano senza dubbio una maggiore sicurezza della strada, ma auspichiamo che per il secondo lotto (i lavori riprenderanno dopo l’inverno e riguarderanno l’altra corsia, ndr) potremo contare su una maggiore efficienza”.