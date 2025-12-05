 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 05 dicembre 2025, 15:40

Autostrada A26, chiusure notturne tra Arona e Gravellona

Tra il 7 e l'8 dicembre divieto di transito anche nelle stazioni di Baveno

Nuove chiusure notturne in programma lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. In particolare, per permettere il transito di trasporti eccezionali, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:

Chiusura del tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, dal km 165.5 al km 194.3, in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 del 7 dicembre alle 4.00 dell’8 dicembre; uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro allo svincolo di Verbania/Gravellona.

Chiusura della stazione di Baveno in entrata in direzione Genova dalle 22.00 del 7 dicembre alle 4.00 dell’8 dicembre; in alternativa utilizzare gli svincoli liberi di Carpugnino (consigliato solo a mezzi leggeri), Meina o Arona.

Chiusura dello svincolo di Baveno in uscita per chi proviene da Gravellona Toce dalle 22.00 del 7 dicembre alle 4.00 dell’8 dicembre; in alternativa utilizzare gli svincoli liberi di Verbania, Carpugnino (consigliato solo a mezzi leggeri) e Meina.

l.b.

