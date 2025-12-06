Ponte dell'Immacolata, attesi oltre 31 milioni di spostamenti in auto

Secondo i dati di Anas, per il ponte dell’Immacolata sono previsti circa 31,4 milioni di spostamenti di autoveicoli verso le località montane, i capoluoghi e i centri commerciali per acquisti o gite ai mercatini di Natale.

“In queste festività caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli e di evitare qualsiasi tipo di distrazione alla guida, innanzitutto con l’uso del cellulare. Inoltre, dotarsi, come previsto dalla normativa nazionale, di catene a bordo o di pneumatici invernali. Ricordiamoci sempre – sottolinea l’ad Anas - che la sicurezza dipende dai comportamenti di ciascuno di noi. Come recita il nostro spot, quando sei alla guida tutto può aspettare”.

Lungo la rete Anas per questo lungo weekend è atteso traffico in costante aumento, da e verso i grandi centri urbani. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle 9.00 alle 22.00.