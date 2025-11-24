Esercitazione riuscita: evacuati oltre 450 viaggitori dalla galleria del Lötschberg FOTO

Oltre 450 i viaggiatori evacuati dalla galleria del Lötschberg sabato 22 novembre. "Siamo soddisfatti del risultato. Non ci sono stati problemi di fondo", ha dichiarato il team di gestione dell'esercitazione, composto da Martin Rohr (Polizia cantonale di Berna), Benjamin Känzig (Bls) e Alexandre Guentert (Kab/Vs).

‘’La catena di soccorso ha funzionato bene e i tempi di evacuazione previsti sono stati rispettati. I risultati saranno analizzati in dettaglio nelle prossime settimane e saranno integrati nell'ottimizzazione dei piani di soccorso’’ spiegano i soccorritori.

Era stata programmata dalle ferrovie Bls e dalla protezione civile dei Cantoni di Berna e Vallese. Simulava una emergenza nella galleria di base del Lötschberg, tunnel fra le stazioni di Kandersteg, nel Canton Berna, e di Goppenstein, nel Canton Vallese. All’operazione hanno partecipato circa 1.000 persone. Lo scenario dell'esercitazione si basava su un incendio scoppiato nel bistrot di bordo di un treno InterCity a due piani, rimasto bloccato in galleria a causa di un guasto tecnico. I passeggeri sono stati evacuati dal treno in galleria, trasportati a Frutigen con autobus postali e lì assistiti. L'esercitazione ha incluso anche il trattamento di 85 feriti e il supporto psicologico fornito dal team di assistenza. Per l'esercitazione, la galleria di base è rimasta chiusa al traffico ferroviario dalle 11:00 alle 17:00. Durante questo periodo, tutti i treni hanno viaggiato lungo la linea di montagna del Lötschberg. La galleria è stata riaperta al traffico come previsto alle 17:00.

Ogni giorno, fino a 16.000 passeggeri attraversano la Galleria di base del Lötschberg, lunga 34,6 chilometri. Il salvataggio dei passeggeri da un treno all'interno della galleria rappresenta una sfida particolare a causa della difficile accessibilità.