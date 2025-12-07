Previsioni occupazionali dicembre: nel Vco 690 assunzioni previste

Secondo l’indagine Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, nel Verbano Cusio Ossola per il mese di dicembre 2025 sono previste 690 assunzioni, leggermente inferiori rispetto allo stesso periodo del 2024 (-30). Il 79% dei contratti sarà a termine, mentre il 21% stabile, con apprendistato o tempo indeterminato.

La maggior parte delle entrate si concentrerà nel settore dei servizi, con il 67% delle assunzioni nelle imprese con meno di 50 dipendenti. I settori con maggior fabbisogno sono alloggio e ristorazione (270 posti), trasporto, logistica e magazzinaggio (100), commercio (80), seguiti da servizi alle persone e costruzioni (60 ciascuno).

Il 27% delle assunzioni riguarderà giovani sotto i 30 anni e il 5% personale laureato. In circa il 53% dei casi le imprese prevedono difficoltà a reperire i profili richiesti, a causa della necessità di esperienza nello stesso settore.

“Il mercato del lavoro del VCO conferma una forte domanda di competenze nei servizi e nella ristorazione, settori chiave per l’economia locale – spiegano dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte – con opportunità concrete per i giovani e per chi cerca un contratto a termine in vista delle festività natalizie”.