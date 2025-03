Quest'anno torna il Tour del Monscera

Dopo qualche anno di stop, torna il 22 marzo il Tour del Monscera: la 42° edizione del vertical organizzato dallo sci club Bognanco partirà alle 15 da San Bernardo con arrivo al rifugio Gattascosa.

"Negli ultimi anni avevamo dovuto annullare la manifestazione per mancanza di neve - spiega Gianpaolo Maccagno, uno degli organizzatori - anche quest'anno non c'è tantissima neve però vogliamo ripartire con una gara molto semplice, con un vertical con dislivello positivo di 500 metri. Il Tour sarà una gara aperta a tutti sarà ma obbligatorio il certificato medico e tutte le attrezzature per andare sulla neve quindi arta, sonda e casco obbligatori. Si partirà da San Bernardo, si salirà fino sotto lo stallone di Monscera girando poi a sinistra verso il rifugio di Gattascosa. L'arrivo sarà qui. Più tardi al centro polifunzionale di San Lorenzo ci sarà un pasta party, le premiazioni e poi la serata proseguirà con Dj Tanza".

Le iscrizione per i tesserati Fisi si potranno effettuare sul portale entro il venerdì 21 marzo, sarà possibile iscriversi anche sul posto presso il Centro Guido Prada lo stesso giorno della gara, sabato 22 marzo, dalle ore 12 alle ore 14.